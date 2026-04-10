В Огузском районе, на территории села Хачмазгышлаг, ведётся расследование по факту вырубки 30 ольховых деревьев и причинения природе материального ущерба почти на 6400 манатов.

Об этом заявили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

По информации ведомства, в результате оперативных мероприятий полиции был задержан 34-летний Джасур Мамедли, подозреваемый в незаконной вырубке деревьев.

По данному факту в Огузском районном отделе полиции возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса, расследование продолжается.