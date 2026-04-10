Силы Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана продолжают ликвидацию последствий проливных дождей, работы велись как ночью, так и в течение дня.

По данным пресс-службы МЧС, в настоящее время мероприятия по обеспечению безопасности и откачке воды проводятся в Хазарском, Низаминском, Сабунчинском, Бинагадинском и Сабаильском районах Баку, а также в Сумгайыте, на Абшероне и в Хачмазском районе.

К устранению последствий непогоды привлечены подразделения Войск гражданской обороны, Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска.