Бизнесмен Интигам Сафаралиев, обвиняемый в присвоении 12 миллионов манатов, принадлежащих сыну министра по чрезвычайным ситуациям Кямаледдина Гейдарова Тале Гейдарову, освобождён из-под ареста.

Соответствующее решение было принято коллегией Бакинского суда по тяжким преступлениям.

Основанием для освобождения стало заявление потерпевшего Тале Гейдарова, который внезапно изменил позицию и не стал возражать против освобождения обвиняемого из-под стражи.

При этом в том же заявлении указывается, что ущерб не возмещён. Адвокаты, учитывая это и другие обстоятельства, ходатайствовали о переводе обвиняемого под домашний арест.

Кроме того, Тале Гейдаров обратился с ходатайством о проведении закрытого судебного заседания. Его представитель объяснил это наличием коммерческой тайны и публикациями в СМИ. Однако прокурор, подсудимый и его адвокаты оставили вопрос на усмотрение суда и не настаивали на закрытом процессе.

Коллегия под председательством судьи Камиля Алиева удовлетворила лишь ходатайство о домашнем аресте. Интигам Сафаралиев был освобождён прямо в зале суда.

Процесс будет проходить в открытом режиме.

Отмечается, что по данному делу также привлечён к уголовной ответственности председатель наблюдательного совета ЗАО «Azfinance Investment Company» Абид Мамедов. Однако он скрылся за пределами страны, в связи с чем был заочно арестован и объявлен в розыск.

Ранее Мамедов занимал должность советника председателя наблюдательного совета банка «AFB», связанного с семьёй Гейдаровых, а Сафаралиев являлся членом того же совета.