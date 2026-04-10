Коллегия по административным делам Верховного суда Азербайджана приняла решение, устанавливающее единообразную судебную практику по вопросу государственной регистрации права пользования жилым помещением.

Как следует из материалов дела, истцы потребовали зарегистрировать в Госреестре право пользования дачным домом, расположенным в селе Новханы Абшеронского района. Однако административный орган отказал в удовлетворении обращения, указав, что законодательство не предусматривает регистрацию такого права.

Суд первой инстанции признал иск обоснованным и указал, что право пользования должно быть зарегистрировано в реестре. В то же время апелляционный суд занял иную позицию, посчитав, что данное право возникает из семейных отношений и не подлежит государственной регистрации.

Верховный суд, в свою очередь, применил иной правовой подход, отметив, что право собственности не является абсолютным и должно реализовываться с соблюдением справедливого баланса интересов других лиц. В этом контексте при оценке права пользования жилым помещением необходимо учитывать не только основание его возникновения, но и правовую природу и функциональное назначение.

Со ссылкой на правовые позиции Конституционного суда отмечено, что право пользования, предусмотренное статьёй 228 Гражданского кодекса, по своей сути является ограниченным вещным правом и носит характер сервитута.

Суд разъяснил, что право пользования, возникающее на основании статьи 228.5 Гражданского кодекса, может отличаться по основаниям своего возникновения, однако по своей правовой природе и содержанию остаётся единым видом права. Такое право является личным сервитутом, предназначенным для удовлетворения жилищных потребностей конкретного лица. Оно не может быть отчуждено и не переходит по наследству, однако даёт право требовать устранения нарушений и пользоваться жилым помещением.

Коллегия также указала, что государственная регистрация подобных прав обеспечивает более надёжную защиту прав граждан и информирование третьих лиц о существующих обременениях, а также способствует правовой определённости в гражданском обороте.

В связи с этим отказ административного органа в регистрации был признан противоречащим законодательству и правовым позициям Конституционного суда.

В итоге Верховный суд удовлетворил кассационную жалобу, отменил решение апелляционного суда и обязал административный орган зарегистрировать право пользования истцов на объект недвижимости.