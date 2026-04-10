Премьер-министр Литвы Инга Ругинене посетила Государственный историко-архитектурный заповедник Ичеришехер, включённый в список объектов мирового культурного наследия.

В ходе экскурсии гостье была представлена подробная информация о ЮНЕСКО и о включении Ичеришехер в Список всемирного наследия, а также о проводимых на территории работах по реставрации, благоустройству и сохранению исторического облика.

Отмечалось, что на территории заповедника сохраняются уникальные архитектурные памятники, относящиеся к различным историческим эпохам.

Затем премьер-министр ознакомилась с Девичьей башней, где ей рассказали об истории строительства сооружения. Было отмечено, что основание башни датируется VII–VI веками до нашей эры, а в XII веке она была восстановлена. Высота памятника составляет 28 метров, диаметр — 16–16,5 метра.

В ходе визита в Бухарский караван-сарай XV века Инга Ругинене была проинформирована об истории объекта и процессе его реставрации.

Отмечалось, что здание, расположенное на древнем торговом пути и служившее пристанищем для центральноазиатских купцов, было восстановлено в рамках масштабного проекта, реализованного по распоряжению президента Ильхама Алиева. Реставрационные работы проводились с сохранением архитектурных и инженерных особенностей памятника.

Также было подчеркнуто, что посетители могут наблюдать за работой ремесленников, знакомиться с процессом создания национальных изделий и приобретать уникальные сувениры.

В ходе прогулки по Ичеришехер премьер-министру Литвы предложили традиционный тандырный хлеб.

Позднее Инга Ругинене также ознакомилась с Дворцом Ширваншахов — выдающимся памятником средневековой восточной архитектуры мирового значения. Сообщалось, что комплекс, построенный в начале XV века, расположен на одной из самых высоких точек Ичеришехер и хорошо просматривается как со стороны Каспийского моря, так и с окружающих возвышенностей. До настоящего времени он сохраняет своё историко-архитектурное значение.