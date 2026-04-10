Последовательное наращивание присутствия на экономической карте Европы и укрепление позиций в торгово-энергетическом сотрудничестве существенно повысили роль и значение Азербайджана. Активные двусторонние и многосторонние контакты с государственными структурами и бизнес-кругами европейских стран подтверждают серьезность намерений Баку по дальнейшему расширению партнерских связей.

Выстраивая многовекторную систему взаимодействия — от Балтийского региона до Балкан и Южной Европы, Азербайджан в последние годы заметно активизировал свое участие в экономических и инфраструктурных процессах. Интенсивные визиты и переговоры на высшем уровне с такими государствами, как Литва, Германия, Италия, Венгрия, Румыния и Болгария, отражают стремление страны укрепить позиции не только в качестве надежного энергетического партнера Европы, но и важного звена формирующейся транспортно-логистической архитектуры Евразии.

Расширяющаяся повестка сотрудничества охватывает инвестиции, промышленную кооперацию, развитие «зеленой» энергетики, продвижение Среднего коридора, а также вопросы региональной безопасности. В этом контексте азербайджано-литовский диалог органично вписывается в общую тенденцию углубления связей с Европейским союзом, приобретая дополнительную значимость как часть процесса экономической и политической конвергенции.

Новый импульс двустороннему взаимодействию придал официальный визит премьер-министра Литвы Инги Ругинене в Баку. В ходе переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Али Асадовым ключевое внимание было уделено вопросам энергетики, развитию Среднего коридора, а также стимулированию взаимных инвестиций, то есть направлениям, формирующим основу экономического диалога двух стран.

Одним из стратегических направлений остается транспортно-логистическое сотрудничество. Азербайджан играет ключевую роль в развитии Среднего коридора — маршрута, соединяющего Европу и Азию в обход традиционных путей. Для Литвы, обладающей развитой портовой и железнодорожной инфраструктурой в Балтийском регионе, участие в этих процессах открывает дополнительные возможности для интеграции в евразийские цепочки поставок. Синергия транспортных потенциалов двух стран способна существенно усилить их позиции как транзитных хабов.

Стороны отмечают заметное оживление межгосударственных контактов, что позитивно отражается на динамике экономического сотрудничества. Литва рассматривает Азербайджан как ведущую экономику Южного Кавказа и важного энергетического партнера Европейского союза, тогда как Баку видит в Вильнюсе надежного партнера в сфере логистики в Балтийском регионе и перспективную площадку для продвижения ненефтяной продукции.

За годы сотрудничества между странами сформирована прочная договорно-правовая база — подписано около 40 двусторонних документов, охватывающих широкий спектр направлений, включая деловую сферу. В ходе встречи 9 апреля в Баку Ильхам Алиев и Инга Ругинене подтвердили наличие значительного потенциала для дальнейшего расширения торгово-экономических связей. Были обсуждены перспективы взаимодействия в энергетике, инвестициях, образовании, сельском хозяйстве и других отраслях, а также подчеркнута важность активизации взаимных визитов делегаций.

Обсуждение приоритетных направлений сотрудничества продолжилось и в Кабинете министров Азербайджана, где главы правительств сосредоточились на перспективах взаимодействия в энергетике, развитии международных транспортных маршрутов и мерах по стимулированию инвестиционной активности.

Азербайджан, последовательно реализующий политику диверсификации экономики и обладающий развитой энергетической и транспортной инфраструктурой, становится все более привлекательным для литовского бизнеса. Наибольший интерес проявляется к таким сферам, как информационные технологии, логистика, промышленное производство, аграрный сектор, пищевая промышленность и туризм.

В свою очередь, Литва рассматривается Баку как удобная платформа для выхода на рынки Европейского союза, а также как источник современных технологий и управленческих практик. Важную роль в этом процессе играет участие литовских компаний в европейских программах, реализуемых в Азербайджане.

Глава литовского правительства подчеркнула заинтересованность Вильнюса в дальнейшем развитии отношений между ЕС и Азербайджаном. По ее словам, такое сотрудничество является важным фактором укрепления безопасности, стабильности и экономического благополучия, а энергетическое взаимодействие остается одним из ключевых приоритетов. В условиях растущей геополитической нестабильности и продолжающегося конфликта между Россией и Украиной значение двустороннего диалога дополнительно возрастает.

Сегодня азербайджано-литовское экономическое сотрудничество находится на этапе качественного расширения: если ранее оно носило преимущественно торговый характер, то теперь все большее значение приобретают инвестиции, совместные проекты и технологическое взаимодействие.