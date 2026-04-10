В Сиязане на автомобильной дороге Сиязан–Машриф в результате сильного паводка разрушен мост, ведутся работы по строительству временной альтернативной дороги.

Мост через реку Гильгильчай обрушился утром 6 апреля.

Указанная дорога использовалась жителями более 20 населённых пунктов Сиязанского и Шабранского районов, а также посетителями современного лечебно-оздоровительного комплекса «Qalaaltı Hotel & SPA».

В настоящее время на участке начаты работы по восстановлению транспортного сообщения. На место привлечена тяжёлая техника и рабочие, ведётся строительство временной дороги в русле реки вблизи разрушенного моста.

Для этого используются трубы большого диаметра и бетонные водопропускные конструкции. Ожидается, что временная дорога будет введена в эксплуатацию в кратчайшие сроки.

В результате обрушения моста также повреждены проходящие в районе газовые и коммуникационные линии.

Местные жители временно используют альтернативный маршрут через территорию Шабранского района для поездок в районный центр.