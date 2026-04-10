Бывший госсекретарь США Джон Керри заявил, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху добивался от Вашингтона нанесения удара по Ирану и лично обращался с этим предложением к президенту Бараку Обаме, представив соответствующий план.

«Нетаньяху хотел, чтобы мы нанесли удар по Ирану. Он пришёл к президенту Обаме и представил план атаки.

Президент Обама отказался. Президент Байден отказался. Президент Буш отказался. Единственный президент, который согласился на это, — очевидно, Дональд Трамп», — заявил Керри.