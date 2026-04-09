Проекты городского развития используются для тестирования новых подходов к градостроительному планированию в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов.

Об этом говорится в репортаже Euronews, посвященном современным тенденциям в устойчивом городском развитии и постконфликтном восстановлении.

Телеканал указывает, что представители властей и отраслевые специалисты акцентируют внимание на таких градостроительных моделях, как многофункциональная застройка, «зеленое» планирование и интегрированная инфраструктура, ориентированная на повседневную жизнь.

«Крупномасштабные проекты реконструкции и создания новых городов также служат площадкой для изучения постконфликтного восстановления и градостроительства», — говорится в репортаже.

В репортаже приводятся оценки официальных лиц, которые подчеркивают, что ключевым фактором является сотрудничество государственных институтов и международных партнеров: «Городское население продолжает расти, поэтому такие инициативы должны расширить обсуждение того, как города могут адаптироваться к экономическим, экологическим и социальным изменениям».

Напомним, что WUF13 пройдет 17–22 мая.

