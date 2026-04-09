Проведённое в Азербайджане генетическое исследование выявило интересный результат. У одного из жителей села Лаза Гусарского района по итогам анализа Y-хромосомы была определена гаплогруппа I1, субклад Y3866.

Об этом сообщил генетик-исследователь Орхан Хансувар в комментарии Modern.az. По его словам, происхождение данной генетической линии связано с Северной Европой и насчитывает около 4100 лет.

Согласно исследованию, этот субклад в основном ассоциируется с викингами. Самые древние образцы данной генетической линии были обнаружены в регионе Тромс в Норвегии, в районе Куяляк в Гренландии, а также на различных археологических памятниках в Швеции. Кроме того, аналогичные генетические маркеры выявлены в ряде скелетных останков эпохи викингов, найденных на территории России и Украины.

Специалисты отмечают, что сегодня этот субклад широко распространён в Европе — особенно в Испании (среди каталонцев), Германии и Швеции — и считается имеющим скандинавское происхождение.

По историческим данным, часть жителей села Лаза Гусарского района позднее переселилась в село Лаза Габалинского района. Население этих сёл в этническом плане в основном представлено лезгинами.

Автор исследования предполагает, что полученные результаты могут свидетельствовать о возможной связи предков некоторых местных родов с Северной Европой, в том числе с викингами.

При этом подчёркивается, что выводы основаны на индивидуальном генетическом анализе, и для более широких обобщений необходимы дополнительные исследования.