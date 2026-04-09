В Азербайджане обнародованы самые популярные имена, которые давали мальчикам и девочкам в течение первых трёх месяцев текущего года.
Об этом проинформировали в Министерстве юстиции.
Отмечается, что среди мальчиков чаще всего выбирали имена Угур (408), Рауль (288), Гусейн (277), Али (268), Миран (245), Юсиф (225), Омер (166), Мурад (164), Фатех (149) и Тунар (139).
Среди девочек наиболее популярными стали имена Марьям (291), Мелиса (284), Айлин (263), Нилай (260), Захра (254), Алиса (240), Инджи (235), Зейнаб (226), Айла (211) и Фатима (192).