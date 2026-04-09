В Азербайджане справка о результатах оценки инвалидности будет интегрирована в платформу myGov.

Сообщается, что до 4 июня планируется завершить интеграцию услуги в Информационную систему Электронного правительства (EHİS).

До 14 июня будет представлен существующий рабочий процесс услуги, а до 27 июня — новый рабочий процесс с учётом предусмотренных улучшений, который будет согласован между ответственными органами.

С 20 сентября услуга станет доступна на платформе myGov в рабочем режиме.

Реализацией проекта займутся Министерство цифрового развития и транспорта и Министерство труда и социальной защиты населения.

Отмечается, что оценка инвалидности проводится через электронную систему на основании данных направлений, внесённых медицинскими учреждениями. После назначения инвалидности социальные выплаты автоматически назначаются через систему в проактивном режиме, без необходимости дополнительных обращений граждан.