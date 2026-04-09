Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Казахстан проявил интерес к проекту «Маршрут Трампа», отметив, что это не единственная заинтересованная страна.

По его словам, партнёры из Казахстана изучают, какие транспортные возможности открывает проект и как он может их затронуть.

«Идёт открытый процесс, и мы не собираемся скрывать его от партнёров. Мы должны быть готовы пригласить Казахстан к использованию проходящих через Армению путей для экспорта и импорта, рассматривая их как часть своей транспортной цепочки», — заявил Пашинян.