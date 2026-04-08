Иран рассматривает возможность проведения ответной операции против Израиля в связи с ударами по Ливану после перемирия.

Об этом сообщило агентство Fars со ссылкой на неназванный источник.

По его словам, в Тегеране укрепляется мнение, что продолжение израильских атак, несмотря на объявленный режим прекращения огня, свидетельствует о том, что либо США не могут контролировать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, либо Вашингтон дал разрешение еврейскому государству на свободу действий. В связи с этим Иран в настоящее время рассматривает возможность проведения сдерживающей операции против военных объектов Израиля.

Иран может выйти из мирного соглашения, если Израиль продолжит нарушать перемирие и атаковать Ливан, сообщило агентство Tasnim со ссылкой на источники.

Иран закрыл Ормузский пролив после ударов Израиля по Ливану. Нефтяные танкеры, который начали проходить через Ормузский пролив, остановлены.

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи обсудил ситуацию с командующим армии Пакистана фельдмаршалом Асимом Муниром.

Премьер-министр Пакистана также подтвердил сообщения о нарушениях режима прекращения огня в отдельных районах, отметив, что это подрывает дух мирного процесса.