В конце прошлой недели восемь ведущих стран ОПЕК+ (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман) приняли решение увеличить добычу нефти в мае 2026 года на 206 тыс. баррелей в сутки. Формально этот шаг направлен на стабилизацию рынка на фоне роста цен и усиливающейся нестабильности на Ближнем Востоке, а также сигнализирует готовность производителей реагировать на потенциальные перебои поставок.

Реакция рынков, однако, оказалась сдержанной. Инвесторы не восприняли это решение как способное изменить баланс: напротив, наблюдается наращивание длинных позиций, что отражает ожидания дальнейшего роста цен. Это объяснимо — речь идёт о приросте менее 0,2% от глобального спроса, превышающего 102 млн баррелей в сутки, что не способно компенсировать усиливающиеся геополитические риски.

Ключевой проблемой остаётся ситуация вокруг Ормузского пролива, через который проходит до пятой части мировых морских поставок нефти. Судоходство здесь серьёзно ограничено, растут страховые ставки, увеличиваются задержки поставок. В результате даже при формальном сохранении добычи часть нефти не доходит до рынка, фактически снижая предложение.

Дополнительное давление создают удары по энергетической инфраструктуре стран Персидского залива. Атаки уже затронули элементы нефтяной системы в Кувейте и ОАЭ, а также объекты в Бахрейне. Ключевые саудовские мощности пока не выведены из строя, однако находятся в зоне риска. Даже частичные повреждения вторичной инфраструктуры уже нарушают цепочки поставок и усиливают напряжённость.

При этом в ночь с 7 на 8 апреля ситуация получила новый политико-дипломатический импульс. Президент США Дональд Трамп заявил о готовности приостановить бомбардировки Ирана сроком на две недели при условии немедленного разблокирования Ормузского пролива. Тегеран, в свою очередь, подтвердил готовность рассмотреть прекращение огня, выдвинув ряд встречных условий. Израиль поддержал идею деэскалации, однако оговорил, что она не распространяется на ливанское направление.

Эти сигналы формально создают предпосылки для стабилизации, однако рынки реагируют на них с осторожностью. Речь идёт, скорее, о временной паузе, чем о полноценном урегулировании, поскольку условия сторон остаются размытыми, а частичный характер деэскалации не устраняет риски для региональной инфраструктуры. Даже при возможной разблокировке пролива восстановление логистики не будет мгновенным — сохраняются высокие страховые премии, осторожность судоходных компаний и инерция цепочек поставок.

В результате формируется нестабильное равновесие, при котором добыча может расти, но её превращение в реальные поставки остаётся под вопросом. Рынок всё больше реагирует не на фактический дефицит, а на риск его возникновения, формируя устойчивую «премию за неопределённость». На этом фоне котировки Brent уже поднимались в диапазон 110–120 долларов за баррель, а при новой эскалации не исключён рост до 130–140 долларов и выше.

Для мировой экономики это означает сохранение инфляционного давления и переход к фазе повышенной волатильности. Особенно уязвимой остаётся Европа, где зависимость от импортных энергоресурсов делает экономику чувствительной даже к краткосрочным сбоям, усиливая значимость диверсификации поставок.

В этих условиях положение Азербайджана выглядит стратегически выгодным. Рост цен усиливает доходную базу страны, а относительная надёжность маршрутов поставок приобретает самостоятельную ценность. Южный газовый коридор воспринимается как один из немногих предсказуемых каналов для Европы, что усиливает роль Азербайджана как энергетического партнёра.

При этом значение страны выходит за рамки собственного экспорта: Азербайджан всё более выступает как транзитная платформа для энергоресурсов Центральной Азии, прежде всего с учётом перспектив транспортировки казахстанской нефти. В условиях перестройки глобальной логистики это усиливает его значение как связующего звена между регионами.

В итоге даже появление дипломатических сигналов не меняет фундаментальной картины. Ключевым фактором остаётся не столько объём добычи, сколько устойчивость логистики и инфраструктуры. До тех пор, пока сохраняется риск срыва договорённостей, именно развитие конфликта вокруг Ирана, а не решения ОПЕК+, будет определять динамику нефтяных цен и состояние мировой экономики в ближайшей перспективе.