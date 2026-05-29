Россельхознадзор с 30 мая вводит временные ограничения на ввоз овощей и фруктов от десяти узбекистанских экспортёров.

«Россельхознадзор с 30 мая 2026 года вводит временные ограничения на ввоз плодоовощной продукции от десяти узбекистанских экспортёров, допустивших наибольшее количество нарушений», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

Отмечается, что решение принято для обеспечения фитосанитарного благополучия территории страны, а также из-за участившихся случаев несоответствий при поставках подкарантинных товаров из Узбекистана.