Казахстан рассматривает все дополнительные маршруты для экспорта нефти, в том числе нефтепровод Баку-Супса, но предложений от Азербайджана не поступало. Об этом сказал журналистам министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов.
Казахстан в первом квартале 2026 года снизил экспорт нефти и газоконденсата до 15,3 миллиона тонн с 19,5 миллиона тонн за этот же период прошлого года.
Сокращение экспорта обусловлено падением добычи на крупнейшем в стране месторождении Тенгиз, а также ограничениями отгрузок сырья на терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) и в порту Новороссийск.