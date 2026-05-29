Казахстан рассматривает все дополнительные маршруты ‌для экспорта нефти, в том числе нефтепровод ​Баку-Супса, ​но предложений ​от ⁠Азербайджана ‌не поступало. Об этом сказал журналистам ‌министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов.

Казахстан в ​первом квартале ‌2026 года снизил ​экспорт нефти ‌и газоконденсата до 15,3 миллиона тонн с 19,5 ​миллиона ​тонн ‌за этот же период ​прошлого года.

Сокращение экспорта обусловлено падением добычи на крупнейшем в стране месторождении Тенгиз, а ​также ⁠ограничениями отгрузок сырья на терминале ‌Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) ‌и в порту Новороссийск.