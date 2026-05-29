В Пекине открылось представительство Бюро по туризму Азербайджана, которое займется продвижением туристического потенциала страны и привлечением китайских туристов.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в офисе представлены культура, кухня и туристические возможности Азербайджана, в том числе с использованием цифровых технологий.

В последние годы Азербайджан активно развивает туристическое сотрудничество с Китаем. Этому способствуют прямые рейсы между странами, соглашения с китайскими туристическими платформами и отмена визового режима для граждан КНР с 2024 года.

По данным Госагентства по туризму, в январе-апреле 2026 года Азербайджан посетили 14 303 туриста из Китая, что на 9,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.