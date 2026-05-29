Президент Румынии Никушор Дан посетил людей, пострадавших в результате попадания дрона в дом в городе Галац. Во время визита он сообщил новые подробности инцидента. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Stirile ProTV.

По словам президента Румынии, дрон, упавший в Галаце, был частью группы из 43 российских беспилотников. Они были запущены с востока и пересекли воздушное пространство Украины, двигаясь примерно в 20-30 километрах к северу от реки Дунай.

«Когда беспилотники пролетали над территорией Украины, часть из них удалось сбить. Однако один дрон, который, скорее всего, был подбит над украинским городом Рени, изменил свою траекторию и направился в сторону румынского Галаца», — сказал Дан.

Отвечая на вопрос о том, изменил ли дрон курс случайно или в результате целенаправленного воздействия, он пояснил: беспилотник получил кинетическое поражение, что и стало причиной отклонения от маршрута и последующего падения.

По поводу запросов Румынии к НАТО на поставку средств противодействия дронам, Никушор Дан заявил, что это «сложный технический вопрос».

«В зависимости от оборудования, если вы просите сбить беспилотник с самолета, вы должны быть уверены, что траектория ракеты, которая сбивает беспилотник, не достигнет жилых домов и не нанесет значительного ущерба, а также не будет обстреливать территорию Украины с территории Румынии, поэтому условий много», — отметил он.