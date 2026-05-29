Президент России Владимир Путин считает невозможным называть конкретные сроки завершения войны в Украине в условиях боевых действий.

Он утверждает, что российские войска ежедневно ведут наступление на всех направлениях.

Также российский лидер назвал «бредом» заявления европейских политиков о том, что они готовятся к войне с Россией.

При этом Путин заявил, что Россия готова к переговорам по Украине и не отказывается от них. Он добавил, что контакты по украинскому вопросу сохраняются, однако сами переговоры в настоящее время не ведутся.

По его словам, обстановка на поле боя складывается так, что Россия «может говорить о скором завершении конфликта».