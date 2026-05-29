Казахстан заявил о готовности принять иранский обогащенный уран при достижении договоренности между Тегераном и Вашингтоном относительно ядерной программы исламской республики. Об этом сообщил в интервью газете Financial Times (FT) гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

Он пояснил, что с учетом того, что у МАГАТЭ в Казахстане действует Банк низкообогащенного урана, «есть место, где это может быть безопасно размещено».

Гросси выразил мнение, что как США, так и Иран в настоящий момент готовы к уступкам и хотят сделки.