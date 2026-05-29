Государственное экспортно-кредитное агентство Италии (SACE) и Фонд развития бизнеса Азербайджана (ABDF) подписали соглашение о сотрудничестве, призванное облегчить азербайджанским компаниям доступ к финансовым решениям для приобретения итальянского оборудования, технологий, услуг и ноу-хау.

Как сообщает SACE, соглашение подписали исполнительный директор агентства Микеле Пиньотти и председатель правления фонда Ульви Мансуров.

Достигнутая договоренность нацелена на поддержку развития новых инвестиционных проектов при участии итальянских экспортеров, поставщиков, подрядчиков, технологических партнеров и финансовых организаций.

В рамках данного партнерства SACE и Фонд развития бизнеса Азербайджана намерены совместно работать над обеспечением более доступного использования инструментов SACE в области экспортного кредитования, предоставления гарантий, страхования и финансовой поддержки. Параллельно стороны планируют способствовать налаживанию новых контактов между итальянскими и азербайджанскими компаниями, банками и местными структурами, а также организации мероприятий по поиску деловых партнеров.