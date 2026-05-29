В Огузском районе Азербайджана из-за сильного ветра в ряде сел наблюдаются проблемы с электроснабжением.

Как сообщает Report, сильный ветер повалил электрические столбы. Кроме того, на автодороге Гумлаг–Халхал упало крупное дерево, в результате чего были оборваны линии электропередачи.

В селах Дяймядяря, Йемишанли, Хачмаз, Хачмаз Гышлаг, Синджан, Дяймядаглы, Моллалы, Теркеш, Халхал, Эрменет, Гумлаг, Ширванлы, Тайыфлы, Чалдаш и Бёюк Сёюдлю возникли перебои в электроснабжении.

В настоящее время профильные структуры ведут работы по устранению последствий аварии.