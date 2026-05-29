Президент России Владимир Путин прокомментировал инцидент с беспилотником, упавшим на жилой дом в румынском городе Галац. По словам главы государства, о случившемся ему доложили незадолго до начала мероприятия, в котором он принимал участие.

«Я только что, перед входом в этот зал, узнал — мне доложили о том, что произошло какое-то событие якобы с нашим дроном», — сказал Путин, отвечая на вопрос ТАСС.

Президент РФ заявил, что Москва готова провести объективное расследование инцидента, если румынская сторона передаст России данные и обломки беспилотника.

«Пусть нам передадут какие-то данные и остатки дрона, мы проведем объективное расследование. И только тогда дадим оценку того, что произошло», — подчеркнул он.

Путин также отметил, что украинские беспилотники ранее уже залетали на территорию других стран, однако ответственность за это изначально возлагали на Россию.

«Мы знаем, что и в Финляндию залетали украинские дроны, и в Польшу, и в страны Прибалтики. Первая реакция была точно такая же, как сейчас в Румынии: “русские идут, русские бьют”», — заявил российский лидер.