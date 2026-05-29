Проект соглашения Ирана и США об урегулировании конфликта не затрагивает вопрос взимания Тегераном сборов за проход через Ормузский пролив. Об этом сообщило агентство Fars со ссылкой на источники.

Как отметили собеседники агентства, хотя президент США Дональд Трамп заявил, что Иран обязан открыть Ормузский пролив без взимания платы, в тексте соглашения нет такого пункта.

По их словам, после снятия блокады Иран откроет пролив в соответствии со своими заранее определенными договоренностями, которые включают в себя мониторинг и инспекцию судов, предоставление услуг и обеспечение безопасности.

Ранее Трамп заявил, что вероятная сделка с Ираном предусматривает немедленное открытие Ормузского пролива, за проход через который не будет взиматься плата.

Также источники отмечают, что заявления Трампа о том, что Иран уничтожит ядерные материалы, «полностью безосновательны», поскольку этот момент не указан в меморандуме о взаимопонимании.