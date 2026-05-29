Переговоры между Ираном и США по урегулированию конфликта пока не затрагивают иранскую ядерную программу. Об этом в эфире государственного телеканала IRIB заявил представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

По его словам, на нынешнем этапе стороны сосредоточены на прекращении войны, а детальных обсуждений по обогащению урана или запасам обогащенного материала не ведется.

«На этом этапе мы сконцентрированы на вопросе окончания войны. Никаких детальных обсуждений касательно программы обогащения или имеющегося обогащенного урана не ведется», — сказал Багаи.

Он также отметил, что Иран продолжает обмениваться сообщениями с США, однако окончательное соглашение пока не утверждено.

Между тем агентство Fars со ссылкой на информированные источники сообщило, что проект соглашения находится на финальном этапе утверждения в Иране. При этом собеседники агентства назвали последние заявления президента США Дональда Трампа «смесью правды и лжи» и попыткой представить ситуацию как «фальшивую победу».

Багаи, комментируя слова Трампа о снятии морской блокады, заявил, что Иран с самого начала считал блокаду незаконной и нарушающей перемирие.

«Посмотрим, будут ли они действовать сообразно своим словам или же это было лишь пропагандистское заявление», — отметил дипломат.

Он также подчеркнул, что ответственность за управление Ормузским проливом лежит на Иране и Омане как на прибрежных государствах.

По данным Fars, ключевым пунктом соглашения является разморозка $12 млрд иранских активов. Источники агентства утверждают, что без немедленного перечисления этих средств Тегеран не намерен продолжать переговоры.