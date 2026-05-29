Президент Венгрии Тамаш Шуйок заявил, что продолжает исполнять свои обязанности, несмотря на призывы премьера страны уйти в отставку. Об этом говорится в заявлении офиса венгерского президента.

«Президент республики, верный своей присяге, исполняет свои обязанности в соответствии с действующей конституцией, как и представители правительства и парламента», — приводит сообщение РИА Новости.

В заявлении отмечается, что призывы Мадьяра «создают серьёзно противоречивую ситуацию в нынешнем конституционном порядке».

В связи с этим, Шуйок обратился в Венецианскую комиссию при Совете Европы с просьбой разрешить спорные конституционные вопросы и оказать помощь в разрешении ситуации.

Ранее Мадьяр призвал президента страны Тамаша Шуйока уйти в отставку до 31 мая.