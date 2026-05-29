Лидер Беларуси Александр Лукашенко сообщил журналистам, что в ходе прошедшего 24 мая телефонного разговора предложил президенту Франции Эммануэлю Макрону позвонить президенту России Владимиру Путину и при встрече в Минске поговорить по-мужски.

«Ну, в Москву, может, вам и не очень — приехали бы в Минск, и мы бы с Владимиром Владимировичем [Путиным] вас встретили в Минске», — сказал Лукашенко Макрону в ходе телефонного разговора.

«Ну вот так, шутя. Он говорит: «Я не исключаю этой встречи». Я говорю: «Так надо позвонить Путину. Приехать, сесть, по-мужски поговорить», — поделился президент Беларуси.