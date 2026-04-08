Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что «враг потерпел неоспоримое, историческое и сокрушительное поражение».

В заявлении также утверждается, что Иран одержал «великую победу» и вынудил США принять 10-пунктный план, в котором Вашингтон «принципиально обязуется»:

▪️гарантировать отсутствие агрессии;

▪️сохранить контроль Ирана над Ормузским проливом;

▪️прекратить действие всех резолюций Совета Безопасности ООН и Совета управляющих МАГАТЭ;

▪️признать право Ирана на обогащение урана;

▪️отменить все первичные и вторичные санкции;

▪️выплатить компенсации Ирану;

▪️вывести военные силы США из региона;

▪️прекратить войну на всех фронтах, включая борьбу с сопротивлением Ливана.