Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что «враг потерпел неоспоримое, историческое и сокрушительное поражение».
В заявлении также утверждается, что Иран одержал «великую победу» и вынудил США принять 10-пунктный план, в котором Вашингтон «принципиально обязуется»:
▪️гарантировать отсутствие агрессии;
▪️сохранить контроль Ирана над Ормузским проливом;
▪️прекратить действие всех резолюций Совета Безопасности ООН и Совета управляющих МАГАТЭ;
▪️признать право Ирана на обогащение урана;
▪️отменить все первичные и вторичные санкции;
▪️выплатить компенсации Ирану;
▪️вывести военные силы США из региона;
▪️прекратить войну на всех фронтах, включая борьбу с сопротивлением Ливана.