Президент США Дональд Трамп заявил, что согласен приостановить бомбардировки Ирана и атаки на эту страну сроком на две недели.

По его словам, в течение этого периода будет действовать двустороннее прекращение огня между США и Ираном. Условием перемирия он назвал «полное, немедленное и безопасное открытие Ормузского пролива».

Как сообщает Axios, переговоры между США и Ираном о прекращении войны должны состояться в пятницу в Исламабаде.

Иранские власти также подтвердили информацию о двухнедельном прекращении огня с США и Израилем, передает агентство Tasnim.

Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что враг потерпел «неоспоримое, историческое и сокрушительное поражение», а сам Иран одержал «великую победу». В заявлении говорится, что США согласились на ряд условий и приняли 10-пунктный план, в котором Вашингтон «принципиально обязуется» гарантировать отсутствие агрессии, сохранить контроль Ирана над Ормузским проливом, прекратить действие всех резолюций Совета Безопасности ООН и Совета управляющих МАГАТЭ, признать обогащение урана, отменить все первичные и вторичные санкции, выплатить компенсации Ирану, вывести военные силы США из региона, а также прекратить войну на всех фронтах, включая борьбу с сопротивлением Ливана.

По данным The New York Times со ссылкой на трёх иранских чиновников, Иран принял предложение о прекращении огня после «отчаянных дипломатических усилий» Пакистана и вмешательства в последнюю минуту со стороны Китая. Пекин призвал Тегеран «проявить гибкость» и разрядить напряжённость, в том числе на фоне растущей обеспокоенности экономическим ущербом, нанесённым критически важной инфраструктуре. Решение о перемирии было одобрено верховным лидером Моджтабой Хаменеи, сообщили источники.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что безопасное прохождение судов через Ормузский пролив в течение двух недель будет обеспечено при координации с Вооружёнными силами Ирана и с учётом технических ограничений.

Сам Дональд Трамп заявил, что США получили от Ирана 10-пунктное предложение и считают его рабочей основой для переговоров. По его словам, почти все ключевые разногласия между сторонами уже согласованы, а двухнедельный период необходим для завершения и заключения окончательного соглашения.

«От имени США, в качестве президента, а также представляя страны Ближнего Востока, для меня честь, что эта долгосрочная проблема близка к разрешению», — заявил Трамп.

По данным Al Jazeera и The New York Times, все военные операции США и Израиля против Ирана были прекращены.