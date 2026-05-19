В истории, как и в биологии, союзы между народами и государствами редко возникают случайно. Они рождаются из глубокого совпадения стратегических интересов, культурной близости и исторической памяти. Именно такой союз связывает сегодня Турцию и Азербайджан — два государства, чьи лидеры не просто координируют политику, а фактически действуют как части единого стратегического организма.

Поэтому внезапная волна критики в турецком сегменте соцсетей, направленная против посла Азербайджана в Турции Рашада Мамедова, выглядит не как спонтанный всплеск эмоций и уж тем более не как признак какого-либо напряжения между двумя странами. На деле это попытка небольшой группы маргинальных фигур — преимущественно отставных дипломатов и близких к ним журналистов — действовать исподтишка, создавая искусственный шум призывами вызвать посла Азербайджана и выразить ему протест, и пытаясь внести раздор в отношения, которые абсолютно гармоничны и находятся на высшем уровне.

Посол в интервью турецкой газете Cumhuriyet не сказал ничего, что выходило бы за рамки официальной линии Анкары. На вопрос, действительно ли Баку препятствует открытию турецко-армянской границы, Рашад Мамедов ответил предельно ясно и конструктивно: «Мы проводим согласованную политику с Турцией, постоянно находимся на связи с турецким МИД. Процессы нормализации отношений Турции и Армении, а также Азербайджана и Армении идут параллельно. Мы действуем поэтапно и в координации друг с другом. В Конституции Армении содержатся территориальные претензии к Азербайджану. После выборов 7 июня они изменят Конституцию и проведут референдум. После устранения территориальных претензий будет подписан мирный договор между Азербайджаном и Арменией, парафированный в США. После этого откроются границы Армении с Турцией и Азербайджаном».

Комментируя начало прямой торговли, посол отметил, что стороны уже делают «небольшие шаги»: «Азербайджан тоже начал торговлю с Арменией. Мы уже играем роль в обеспечении её энергетической безопасности — поставляем нефть и топливо. Также через Азербайджан организуются поставки пшеницы и других товаров из Казахстана и России. Мы говорим им: если будет мир, ваша безопасность тоже станет лучше. Турция также делает маленькие шаги».

Это — не ультиматум и не вмешательство. Это чёткое описание скоординированной дорожной карты, полностью соответствующей тому, что неоднократно заявляли президент Эрдоган и турецкое руководство. Тайминг этих атак примечателен: в Армении завершается предвыборная кампания, а всего несколькими неделями ранее была сорвана попытка президента Франции Эммануэля Макрона использовать закрытую армяно-турецкую границу как сцену для личного дипломатического спектакля. По данным источников, Макрон планировал в мае пересечь границу из Армении в Турцию, превратив этот жест в символ собственного влияния. Часть турецкой стороны, судя по всему, была готова поддержать идею. Однако после консультаций с Баку президент Эрдоган отказался от сценария.

Этот эпизод наглядно показал реальность пост-2020 года: на Южном Кавказе турецкая сила реализуется не в противостоянии с Азербайджаном, а через теснейший союз с ним. Игнорировать этот факт — значит игнорировать изменившийся баланс региональной власти.

Здесь мы сталкиваемся с классическим феноменом, хорошо известным из истории либеральных элит: западнообразованными дипломатами из богатых семей, чьи взгляды сформированы не столько национальными интересами Турции, сколько космополитическими нормами брюссельско-парижского истеблишмента. Для них сильный, уверенный в себе азербайджано-турецкий тандем выглядит анахронизмом — пережитком «этнического национализма» в мире, который, по их мнению, должен двигаться к постнациональному порядку. Они предпочитают видеть Турцию как «мост между цивилизациями», готовый к компромиссам с Арменией и Западом даже ценой ослабления ключевого союзника.

Однако история учит нас, что такие элиты часто оказываются оторванными от реальности. После окончания холодной войны многие полагали, что национальные государства и этнические союзы уйдут в прошлое под натиском глобализации и либеральной демократии. Действительность оказалась сложнее. На Южном Кавказе именно твёрдые союзы, основанные на общей идентичности и общих угрозах, демонстрируют наибольшую жизнеспособность.

Так кто же на самом деле стоит за этой кампанией?

Во-первых, те круги в Армении, которые всё ещё надеются разыграть «турецкую карту» в отрыве от Азербайджана. Во-вторых, часть французской и более широкой западной дипломатии, видящая в ослаблении азербайджано-турецкого альянса шанс вернуть себе утраченные рычаги влияния. И, в-третьих — что особенно важно, — небольшая прослойка внутри самой Турции. Для этих людей признание того, что Турция XXI века наиболее эффективно действует именно в союзе с тюркским Азербайджаном, равносильно идеологическому поражению.

Отношения между Ильхамом Алиевым и Реджепом Тайипом Эрдоганом сегодня выходят далеко за рамки дипломатии. Это не просто дружба — это воплощение глубокого исторического процесса: возрождения тюркского мира после столетия фрагментации и внешнего давления.

Кампания против посла Мамедова — это не кризис в отношениях Баку и Анкары. Это судорога тех, кто не может смириться с тем, что история на Южном Кавказе пошла не по тому сценарию, который им рисовался в западных университетских аудиториях. Союз Азербайджана и Турции остаётся одним из самых устойчивых и динамичных факторов региональной политики. И никакие посты в соцсетях, никакая кампания и их подпевалы не в силах изменить эту фундаментальную реальность.

Как и в конце холодной войны, подлинная история пишется не в салонах космополитических элит, а на полях реальной политики, где интересы, идентичность и сила всё ещё определяют направление событий.