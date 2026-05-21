Есть такое циничное выражение среди пиарщиков, политтехнологов и т.д.: «Пипл схавает». Употребляется оно обычно в ситуации, когда в публичное пространство вбрасывают заведомую ложь и рассчитывают, что широкая аудитория это проглотит. Но чтобы нечто подобное проделывали не просто с «широкой аудиторией», а с депутатами ПАСЕ?! А как, простите, назвать иначе номинацию Рубена Варданяна на премию Гавела?

Бывают, конечно, ситуации, когда в околоправозащитной тусовке или по инициативе этой самой тусовки деятели искусства подписывают обращение, не очень зная ситуацию и даже не пытаясь в неё вникнуть. Подсказали, посоветовали — и готово. Вот и появляется среди номинантов и даже награждённых персона вроде Анара Мамедли или Лейлы Юнус. Ну нажали кнопки, ну поставили галочку, ну не подумали, не знали, не доложили, проспали, после армянского бренди похмелье мучило…

Но Варданян — явно другой случай. В ПАСЕ могли смотреть в другую сторону, пока Рубен Карленович спонсировал российскую агрессию против Украины. Могли привычно не замечать, как он, по заданию Кремля приехав в Карабах, старательно пытался реанимировать «миацум», поддержать на плаву оккупационный режим и призывал к террору против азербайджанских дипломатов.

Но вся ирония ситуации состоит в том, что сама же ПАСЕ не так давно — в 2019 году — расследовала деятельность Варданяна. И здесь даже был подготовлен широкий доклад о незаконных действиях, отмывании денег и коррупционной деятельности «Тройки Диалог», которую возглавлял Варданян.

Если кто забыл: «Тройка Диалог» внешне считалась вполне себе респектабельным банком. Однако после утечки около 1,3 млн банковских и финансовых документов стало понятно: этот банк использовался для отмывания денег российских олигархов в масштабах, которые даже на российском фоне производили впечатление.

Согласно материалу, через сеть из как минимум 75 офшорных компаний в 2006–2013 годах прошло более 4,5 млрд долларов. Ещё около 8,8 млрд долларов фигурировали в фиктивных торговых операциях, целью которых было скрыть происхождение средств. За рубежом приобреталась престижная недвижимость, яхты, открывались счета, происхождение денег проходило через несколько фирм-прокладок, чтобы их трудно было отследить.

Схема получила название «Troika Laundromat». Причём речь шла не только и не столько о «бегстве от санкций». На тот момент серьёзных санкций ещё не было. «Прачечная Варданяна» использовалась для отмывания денег, связанных с организованной преступностью, налоговыми махинациями и коррупцией.

В докладе ПАСЕ отдельно упоминается, что через эту систему проходили средства, связанные с высокопоставленными фигурами из окружения Владимира Путина, включая виолончелиста Сергея Ролдугина. Более того, особо оговаривается, что многие прокачанные через «прачечную Варданяна» деньги имели самое прямое отношение к «делу Магнитского».

Напомним: российский финансист Магнитский одним из первых разоблачил коррупционные схемы в московских верхах, был арестован и умер в Бутырской тюрьме. Ему просто не оказывали медицинской помощи. Многие считают смерть Магнитского убийством.

На фоне резонанса от «дела Магнитского» принимали законы о персональных санкциях за нарушение прав человека, принимали законы в честь российского финансиста, но Варданян, который имел к этому делу самое прямое отношение, под санкции не попал. А теперь ему готовятся вручить «правозащитную» премию. Такая вот «принципиальная позиция» ПАСЕ.

И как это называется? У депутатов ПАСЕ память как у золотой рыбки? Они не удосужились поднять даже собственные архивы? Или… опять послушно смотрят в другую сторону?

Варданян, учредивший премию «Аврора», хорошо знает, как использовать такого рода инициативы для банального подкупа. Он, конечно, сейчас находится в латвийской тюрьме по приговору суда, но оставшиеся на свободе его подельники тоже хорошо знают и коррупционные схемы, и систему подкупа, и, самое главное, готовность этой самой ПАСЕ, пардон, «схавать» то, что подкреплено коррупционными деньгами.

Главное, чтобы денег было достаточно. А они ещё в закромах семьи Варданяна есть.

А тогда вся дурно пахнущая история превращается в красноречивое доказательство того, что представляют собой сегодня и система «правозащитных» премий, и ПАСЕ. Где по-прежнему уверены, что «пипл схавает».