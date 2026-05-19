В Баку продолжает работу Всемирный градостроительный форум WUF13 под девизом «Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты». Здесь обсуждается множество тем: безопасность, экология, «разворот» градостроительства лицом к жителям городов, влияние изменения климата на городскую антропогенную среду…

Однако у Азербайджана здесь свое измерение и свой взгляд. Одной из важнейших тем форума для нашей страны остается та работа, которая проводится сегодня на территориях, ранее оккупированных Арменией.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе форума дал интервью телеканалу Euronews. И, в числе прочего, отметил: «Полагаю, что к настоящему моменту мы выработали уникальный опыт строительства городов и сел с нуля. К сожалению, это стало следствием масштабных разрушений на оккупированных территориях, и у нас не было иного выбора. Поэтапный подход, а в ряде случаев и параллельное ведение работ по развитию, привели к тому, что за пять лет уже 85 тысяч человек вернулись обратно».

Выступая на открытии WUF13, президент Азербайджана подчеркнул: одной из первостепенных задач, стоящих перед нашим правительством, является восстановление Карабаха и Восточного Зангезура. Глава государства напомнил, что Карабах и Восточный Зангезур находились под армянской оккупацией на протяжении почти тридцати лет, отметив, что там имели место масштабные разрушения, и подчеркнул, что посетители сравнивают Агдам с Хиросимой, отметив: «Мы называем его «Хиросимой Кавказа», поскольку города практически не существует».

А вот здесь нужны подробности. О том, что на оккупированных Арменией территориях идет планомерный грабеж, в общем-то, было известно и до осени 2020 г. Но по-настоящему масштаб учиненного армянскими оккупантами урбицида стал очевиден именно после освобождения этих территорий в ходе победоносной для Азербайджана 44-дневной Отечественной войны.

И, несмотря на все усилия «армянского лобби», эти факты вызвали понятный международный резонанс: территория размером с Ливан, где было разрушено всё: дома, школы, больницы, музеи, мечети, кладбища, дороги, коммуникации… Даже армянские блогеры и те вынуждены были признать: «Уважаемый читатель, прошу зайти на Ютюб и посмотреть на бледные лица иностранных журналистов, которым сегодня во всех этих населенных пунктах азербайджанцы показывают руины. У журналистов нет слов, они в оторопи».

И вот теперь вместо грабежа и разрушения — азербайджанская стратегия Великого Возвращения. Ильхам Алиев в интервью Euronews многое разложил по полочкам: «Итак, первое — электроэнергия. На сегодняшний день уже введены в эксплуатацию 307 мегаватт гидроэнергетических мощностей, а солнечные электростанции мощностью 340 мегаватт находятся в процессе строительства. Этого будет достаточно не только для Карабаха и Восточного Зангезура, но и для значительно более обширной территории. Также было обеспечено подключение электросети к общей энергосистеме страны. 75 километров тоннелей, из которых 70 километров уже введены в эксплуатацию. 500 мостов, из которых 435 уже построены. Железные дороги, школы, больницы — все развивается параллельно.

В первые годы восстановления основные инвестиции направлялись в инфраструктуру. Сейчас мы главным образом инвестируем в жилье. Градостроительные планы, концепции «умных городов» и «умных сел», а также разработка плана для каждого села — вся эта работа уже ведется. Так что для тех стран, которые пережили проблемы, подобные нашим, это действительно может послужить моделью для восстановления».

Но, добавим от себя, здесь есть еще одно измерение. Эти территории находились под оккупацией почти три десятка лет. И в Армении всеми силами демонстрировали, что не собираются их возвращать. Придумывали арменизированные названия: Агдам на армянских картах называли «Акна», Физули — «Вараракн», Лачин — «Бердзор»… Публиковали карты, где эти территории «включали» в состав Армении, и даже протаскивали эти карты в публикации ЕАЭС. Выпускали с такими же картами и контурами партийную агитационную литературу — в числе прочего, этим занимался и пашиняновский «Гражданский договор». Но при этом в Армении если и не все, то очень многие понимали: оставить эти территории за собой будет весьма проблематично. Запустить программу заселения этих земель этническими армянами так и не удалось. Привлечь инвестиции — тем более. Оккупанты попросту занимались грабежом по принципу «хватай больше, кидай дальше». «Шишки» покрупнее грабили месторождения золота и других полезных ископаемых, тем, кто помельче, доставались кровельное железо, камни и трубы азербайджанских домов, провода, коммуникации…

И вот теперь на эту землю пришли истинные хозяева. Азербайджан за сравнительно небольшой срок, без какой бы то ни было поддержки международных организаций, проводит огромную работу по восстановлению. Заново строит города уже на основе новых «умных» градостроительных технологий, коммуникаций, восстанавливает историческое наследие… И именно здесь, на освобожденных от оккупации землях, проходит сегодня граница между варварством и цивилизацией, между разрушением и созиданием. И именно это Азербайджан представляет на форуме.