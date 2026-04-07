Короля Карла III заподозрили в тайной приверженности исламу после того, как он впервые за три года правления не выступил с пасхальным обращением, хотя ранее записывал видео с поздравлениями для мусульманских праздников.

Об этом сообщает Christian Post.

Британские христиане и священники были возмущены тем, что монарх проигнорировал главный христианский праздник, но в феврале пожелал «благословенного и счастливого Рамадана» мусульманам. Бывший депутат Европарламента Годфри Блум публично назвал Карла III «нашим мусульманским королем» и потребовал отречения. «Вы совершенно бесполезны для этой страны. Именем Бога, уходите!» — заявил Блум, процитировав Оливера Кромвеля. Епископ Серион Х. Дьюар назвал решение короля «горько разочаровывающим».

Слухи, что Карл тайно принял ислам, подогревает и его недавняя встреча с Папой в Сикстинской капелле — первый за тысячу лет визит правящего английского монарха к понтифику, а также рождественское обращение 2025 года, где он восхвалял «все великие конфессии».