Срок рассмотрения обращений граждан по уточнению адресов в микрорайонах в рамках подготовки к электронной регистрации в первый класс в школах Баку продлён до 15 апреля.

Об этом сообщает Бакинское городское управление образования.

Отмечается, что в рамках приёма в первые классы на 2026–2027 учебный год гражданам уже представлены адреса школ по микрорайонам, определённые на основе дислокации, предоставленной соответствующими органами исполнительной власти.

Родителям рекомендуется проверить наличие своего постоянного адреса регистрации (в том числе по абонентскому коду «Азеришыг» для новых зданий) в соответствующей дислокации перейдя по ссылке.

Если адрес отсутствует или указан неверно, родители могут до 15 апреля заполнить соответствующую форму и обратиться в отделы образовательных услуг центров «ASAN xidmət» №5, 6 и 7 либо направить свои предложения и замечания на электронную почту [email protected].

Для получения дополнительной информации можно обратиться в колл-центр Бакинского управления образования по номеру 146-1.

В центры «ASAN xidmət» могут обращаться также родители, желающие выбрать другую школу по объективным причинам, даже если адрес уже закреплён за конкретным учебным заведением.