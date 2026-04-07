В детских садах, подчинённых Абшероно-Хызынскому Региональному управлению образования, открыта регистрация на конкурс по перемещению на вакантные должности воспитателей.

В конкурсе могут участвовать только специалисты, работающие на постоянной основе в государственных дошкольных образовательных учреждениях.

Примечание: Неспециалисты не имеют права участвовать в конкурсе независимо от места проживания.

Регистрация открыта с 7 по 15 апреля 2026 года по ссылке: https://forms.gle/kTvqh2R2WeXzcGL6A.

Заявления рассматриваются только при наличии документов, подтверждающих изменение места жительства (район, город).

Необходимые документы: копия удостоверения личности; копия диплома о высшем образовании; копия трудовой книжки;

документ, подтверждающий принадлежность к семье шехида (при наличии); справки от государственных органов, подтверждающие причину перемещения (смена места жительства, изменение места работы супруга, медицинские показания и др.).

При наличии нескольких заявок на одно вакантное место преимущество будет отдано: членам семей шехидов; лицам с более высоким уровнем образования; воспитателям с большим педагогическим стажем.