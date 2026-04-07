Террорист, убитый во время нападения на генеральное консульство Израиля в Стамбуле, был членом запрещенной ИГИЛ. Об этом сообщает телеканал NTV со ссылкой на источники в службах безопасности.

Ранее сообщалось, что атаку совершили три вооруженных человека. Один из них, Югнус Е. С., был убит на месте, двое других получили ранения. В результате инцидента пострадали два сотрудника полиции.

Глава МВД Турции Мустафа Чифтчи уточнил, что нападавшие прибыли в Стамбул из пригорода Измит на арендованной машине. Двое из них — братья. Один из террористов, участвовавших в нападении, ранее привлекался к ответственности за преступления, связанные с наркотиками.

13:45 Нападавших было трое, все они были нейтрализованы. Двое сотрудников правоохранительных органов получили ранения, сообщает CNN Türk со ссылкой на полицию.

Консульство Израиля в Стамбуле находится в районе Бешикташ.

В Стамбуле совершено вооружённое нападение на консульство Израиля, в результате ранен полицейский, сообщает газета Karar.

По данным Reuters, очевидцы сообщили о звуках стрельбы возле здания дипмиссии.