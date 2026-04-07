Тегеран подвергся одной из крупнейших атак за последнее время. Звуки взрывов были слышны во многих районах столицы Ирана — на юге, в центре и на западе. Также на крайне низкой высоте наблюдались боевые самолеты ВВС США и Израиля.

На западе города зафиксировано 4–6 взрывов, в других районах — до 10. В Куме одновременно прогремели как минимум 4–6 мощных взрывов. По данным IRNA, атаке подвергся аэропорт имени Шахида Ашрафи в Хоррамабаде, жертв нет.

Агентство Fars сообщает, что в результате американо-израильских авиаударов по жилым районам в провинции Альборз (Иран) погибли 18 человек, в том числе двое детей.