Визит президента Азербайджана в Грузию имеет стратегическое значение в контексте формирования новых транспортных маршрутов Евразии. Об этом заявил бывший министр иностранных дел Азербайджана Тофик Зульфугаров.

По его словам, «первoапрельская полемика» премьер-министра Армении Никола Пашиняна лишь укрепила мнение о том, что Ереван фактически обменял практическую реализацию проекта TRIPP на поддержку своей кандидатуры на предстоящих парламентских выборах.

Зульфугаров отметил, что Армения под давлением России упускает шанс присоединиться к ключевым транспортным и коммуникационным проектам Южного Кавказа.

«В результате Грузия и Азербайджан остаются двумя основными коммуникационными узлами — западным, черноморским, и восточным, каспийским — обеспечивая сухопутную и воздушную связь Евразийского субконтинента», — подчеркнул он.

Дипломат добавил, что на фоне сохраняющейся нестабильности к северу и югу от региона особую роль играют Турция в Черноморском бассейне и страны Организации тюркских государств к востоку от Каспия, способные обеспечить устойчивые связи между Европой и Китаем.

По его мнению, именно в этом контексте визит в Грузию приобретает особую значимость.