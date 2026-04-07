С января по март 2026 года на бакинском рынке недвижимости наблюдался устойчивый и поэтапный рост цен.

Об этом сообщает Азербайджанское общество оценщиков.

По данным организации, за первый квартал средний рост цен составил:

в новостройках — около 3,6%;

на вторичном рынке — примерно 2,4%;

в строящихся объектах на стадии котлована — около 4%.

Динамика показывает, что основным драйвером рынка остаются новые объекты и проекты на этапе первичной продажи. Повышенный интерес инвесторов, рост строительных затрат и ограниченное количество новых проектов ускоряют рост цен именно в этих сегментах.

Среди районов наиболее высокие темпы роста зафиксированы в Сабаиле, Ясамале и Насими.

Нариманов, Хатаи, Низами и Бинагади представляют стабильный рынок среднего сегмента с высокой ликвидностью. Переферийные районы, такие как Сураханы, Сабунчи, Гарадаг, Пираллахи и частично Хазар, показывают меньший рост цен, но рынок здесь продолжает развиваться.