Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын принял извинения президента Южной Кореи Ли Чжэ Мёна за инцидент с беспилотниками, пересекшими границу КНДР. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи со ссылкой на заявление заместителя заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чен.

По ее словам, Пхеньян расценил извинения южнокорейского лидера как обнадеживающий и взвешенный шаг. Ким Чен Ын отметил, что действия Ли Чжэ Мёна можно считать поступком честного и великодушного человека, продемонстрировавшего готовность к снижению напряженности.

В то же время Ким Ё Чен подчеркнула, что разговоры о мире и стабильности не будут иметь смысла, если Сеул продолжит, по выражению Пхеньяна, безрассудные провокации против КНДР. Она предупредила, что в случае повторения действий, которые будут расценены как посягательство на суверенитет Северной Кореи, Южная Корея может столкнуться с крайне серьезными последствиями.

Инцидент с беспилотниками произошел 31 марта. Совместная военно-полицейская оперативная группа Южной Кореи квалифицировала произошедшее как индивидуальное нарушение. Президент Ли Чжэ Мён выразил сожаление по поводу запуска частных дронов в направлении территории КНДР и принес извинения за произошедшее.