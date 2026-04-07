Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА) в усиленном режиме продолжает работы по устранению ущерба, нанесенного селевыми водами дорогам и искусственным сооружениям, а также по очистке проезжей части от грязи, ила и каменных обломков.

Об этом сообщили в ГААДА.

Отмечается, что в последние дни в результате интенсивных осадков на территории страны на ряде автомобильных дорог, а также объектах дорожной инфраструктуры (мостах, водопропускных сооружениях и др.) возникли определенные повреждения.

На участки, где зафиксированы последствия стихии, оперативно направляются сотрудники агентства и специальная техника, проводятся очистительные и восстановительные работы. Одновременно в целях обеспечения безопасности дорожного движения принимаются дополнительные меры, при необходимости движение транспорта частично ограничивается.

Для обеспечения безопасного и бесперебойного движения принимаются все необходимые и неотложные меры.

ГААДА обращается к водителям, особенно на дорогах, проходящих через горные и предгорные районы, с просьбой быть внимательными, учитывать погодные условия и строго соблюдать правила дорожного движения.