В Азербайджане случаи заболевания ветряной оспой носят сезонный характер и чаще регистрируются в осенне-зимний период. В настоящее время массового распространения болезни по стране не наблюдается.

Как сообщили в Республиканском центре гигиены и эпидемиологии при Министерстве здравоохранения, проводятся регулярные профилактические мероприятия по борьбе с инфекционными заболеваниями, а эпидемиологическая ситуация постоянно находится под контролем.

В сообщении также подчеркнуто, что для снижения риска заражения гражданам рекомендуется избегать контактов с больными, регулярно мыть руки, соблюдать правила личной гигиены и своевременно обращаться в медицинские учреждения при появлении симптомов заболевания.