С 1 июля стоимость карты BakıKart в Азербайджане увеличится с 2 до 3 манатов.

Отмечается, что транспортные карты BakıKart используются пассажирами с 2015 года, и за всё это время их стоимость не менялась. Решение о повышении цены связано с ростом расходов на производство карт, техническое обслуживание, логистику и инфраструктуру.

В компании также напомнили, что за последние годы в общественном транспорте значительно расширились возможности цифровой оплаты. Сейчас пассажиры могут оплачивать проезд не только картой BakıKart, но и с помощью банковских карт, мобильных устройств с NFC, а также QR-кодов.

При этом изменения коснутся только стоимости новых карт. Баланс карт и тарифы на проезд останутся прежними.