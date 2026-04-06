Газета «Комсомольская правда» провела сеанс спиритизма с участием «экстрасенсов», чтобы «поговорить» с покойным лидером ЛДПР Владимиром Жириновским.

Как утверждается в публикации, медиумы «вызвали дух» политика, который якобы заявил, что война в Украине может завершиться уже этой осенью, однако боевые действия и «зачистки» продолжатся как минимум до 2027 года. Также через медиума прозвучало предположение, что Украина «не доведёт конфликт до Третьей мировой».

Кроме того, «дух Жириновского» предсказал возможное покушение на президента США Дональда Трампа, а также допустил эскалацию на Ближнем Востоке вплоть до применения ядерного оружия.

Жириновский умер 6 апреля 2022 года. После его смерти ЛДПР продолжает использовать его образ, представляя политика как человека, якобы предвидевшего будущие события.