Строительство железнодорожной линии Агдам–Ханкенди планируется завершить в декабре этого года.

Как сообщают местные СМИ, протяжённость линии составляет 28 километров, с ответвлениями — 30,8 километра.

В рамках проекта предусмотрено строительство трёх станций: Аггеран, Ходжалы и комплекс «Железная дорога и Автовокзал Ханкенди». Эти станции будут соответствовать современным стандартам и усилят внутреннюю транспортную мобильность страны.

Кроме того, в проект включено возведение 123 инженерных сооружений и создание 28 километров коммуникационной и сигнальной системы.

Напомним, что пассажирские перевозки по маршруту Баку–Агдам–Баку начались 30 августа 2025 года. В настоящее время пассажиры могут воспользоваться станциями Баку, Баладжары, Уджар, Ляки, Евлах, Барда, Кёчярли, Тязякенд и Агдам.

«Азербайджанские железные дороги» (АЖД) обслуживают пассажиров современными поездами марки FLIRT швейцарской компании Stadler, предлагая стандарт, стандарт+, бизнес и первый классы.

Отмечается, что до оккупации пассажирские перевозки из Баку в Ханкенди осуществлялись спальными поездами.

Последний рейс по маршруту Баку–Ханкенди–Баку был выполнен в 1993 году.