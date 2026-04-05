Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа. По результатам встречи между странами есть договоренности. Об этом сообщает Telegram-канал украинского лидера.

По словам Зеленского, Украина и Сирия договорились работать вместе, чтобы дать больше безопасности и возможностей для развития общества обеих стран.

«Обсудили ситуацию в регионе и перспективы по ее изменению к лучшему. Обсудили и обстоятельства войны России против Украины, благодарен за поддержку. Есть большой интерес к обмену опытом в военной сфере и по вопросам безопасности. Спасибо за слова уважения к нашим людям», — написал Зеленский.

Кроме того, стороны затронули тему роли Украины как надежного поставщика продовольственной продукции. В этом контексте лидеры обсудили совместные возможности стран.

«Очень хорошо понимаем, какие энергетические и инфраструктурные вызовы стоят перед Сирией сейчас. Готовы работать вместе, чтобы возможности наших государств и народов увеличивались», — добавил президент Украины.