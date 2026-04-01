Армия Израиля утверждает, что не имеет отношения к инциденту, в результате которого пострадали миротворцы из Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ), передает ТАСС.

Как заявила армейская пресс-служба, военные провели собственное расследование обстоятельств инцидента в районе поселка Бани-Хайян в Южном Ливане, где несколько миротворцев ВСООНЛ днем ранее пострадали в результате взрыва. «Комплексная оперативная проверка показала, что военнослужащие Армии обороны Израиля не устанавливали в этом районе никаких взрывных устройств и вообще не находились в этом районе», — говорится в заявлении.

В армии подчеркнули, что израильские войска действуют против вооруженных отрядов шиитской организации «Хезболлах», а не против миротворцев ВСООНЛ, армии Ливана или ливанских мирных жителей. При этом израильские военные призвали ВСООНЛ «избегать присутствия в зонах боевых действий» на юге Ливана, в отношении которых Израиль делает предупреждения об эвакуации мирных жителей из-за предстоящих ударов.