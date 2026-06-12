Германия должна быть готовой к нападению России к 2029 году или ранее. Об этом заявил главнокомандующий немецкой армией, генерал-лейтенант Кристиан Фройдинг, чьи слова приводит Politico.

Он утверждает, что среди стран Запада существует консенсус, что Россия может напасть на одну из стран НАТО до конца десятилетия.

«Мы должны быть готовы к бою. <…> 2029 год – это не немецкие сроки. Это разведывательные данные, согласованные с НАТО. Все 32 партнера НАТО согласны с тем, что у России может появиться возможность вторгнуться в страну-партнера НАТО в 2029 году», – сказал Фройдинг.