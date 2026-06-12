С начала 2026 года сотрудники Россельхознадзора выявили в аэропорту Оренбурга более 200 килограммов продукции животного происхождения, которую пассажиры пытались ввезти из-за рубежа с нарушением ветеринарных требований.

Во время досмотра багажа и ручной клади граждан, прибывших международными рейсами, было изъято 151,4 кг молочной продукции (сыра, творога и масла), 44,2 кг мясной продукции, 2,7 кг рыбы и 6,8 кг мёда. Вся продукция ввозилась из Азербайджана без необходимых ветеринарных сопроводительных документов.

Как пояснили в Управлении Россельхознадзора по Оренбургской области, такие ограничения действуют для предотвращения заноса опасных инфекционных заболеваний животных и человека. Изъятая продукция была уничтожена, а нарушителей привлекли к административной ответственности.

Без ветеринарного сертификата разрешается ввозить только до 5 килограммов готовой продукции животного происхождения на одного человека при условии, что товар находится в заводской упаковке и страна происхождения благополучна по эпизоотической обстановке.